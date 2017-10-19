Верон: "В Аргентине есть то, чего никто не имеет"

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Верон: "В Аргентине есть то, чего никто не имеет"Известный в прошлом футболист Хуан Себастьян Верон высказался о выходе сборной Аргентины на Чемпионат Мира.

"Невыход на мундиаль был бы тяжелым ударом для всей страны. В Аргентине есть что-то, чего никто не имеет - это МессиВот почему существует иллюзия победы на чемпионате. Хотя нам нужно опустить ноги на землю и усердно готовиться к турниру", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Бартомеу похвалил Месси. | soccernews.ru

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