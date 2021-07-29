"Верона" близка к трансферу полузащитника "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Ивана Илича/Автор неизвестен

"Верона" намерена выкупить трансфер сербского полузащитника "Манчестер Сити" Ивана Илича, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб близок к договоренности по трансферу игрока. Контракт Илича с "Манчестер Сити" истекает через год, поэтому руководство клуба готово продать хавбека, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

В прошлом сезоне 20-летний Илич выступал за "Верону" на правах аренды, провел за клуб 30 матчей и забил три гола.

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