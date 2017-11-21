"Верона" – "Болонья" - 2:3 (обзор)

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"Верона" – "Болонья" - 2:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура итальянской Серии А между "Вероной" и "Болоньей".

Не пропустите: "Болонья" в гостях переиграла "Верону". | http://soccernews.ru

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5 Лацио 12 28
6 Сампдория 12 26
7 Милан 13 19
8 Торино 13 18
9 Фиорентина 13 17
10 Болонья 13 17
11 Кьево 13 17
12 Аталанта 13 16
13 Кальяри 13 15
14 Удинезе 12 12
15 Кротоне 13 12
16 Сассуоло 13 11
17 СПАЛ 13 10
18 Дженоа 13 9
19 Хеллас Верона 13 6
20 Беневенто 13 0
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