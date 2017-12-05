"Верона" – "Дженоа" - 0:1 (обзор)

Теги хеллас веронадженоа

"Верона" – "Дженоа" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 15-го тура итальянской Серии А между "Вероной" и "Дженоа".

Не пропустите: "Дженоа" в гостях минимально обыграла "Верону". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 15 39
2 Наполи 15 38
3 Ювентус 15 37
4 Рома 14 34
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 14 26
7 Фиорентина 15 21
8 Милан 15 21
9 Болонья 15 21
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Кьево 15 20
13 Кальяри 15 16
14 Удинезе 14 15
15 Дженоа 15 13
16 Кротоне 15 12
17 Сассуоло 15 11
18 СПАЛ 15 10
19 Хеллас Верона 15 9
20 Беневенто 15 1
Полная таблица

топ-5 тегов