"Верона" главный претендент на Миранчука

Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Хавбек сборной России и "Аталанты" Алексей Миранчук может сменить клуб в Серии А, сообщает портал TuttoAtalanta.

По информации источника, на россиянина претендует "Верона". Отмечается, что "эллины" опережает "Дженоа" в борьбе за футболиста.

Отмечается, что "Аталанта" намерена отдать Миранчука в аренду с обязательным правом выкупа.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 12 матчей за клуб из Бергамо во всех турнирах и забил 1 гол в ворота "Вероны".

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