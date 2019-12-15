"Верона" и "Торино" забили шесть голов на двоих. Экс-игрок "Зенита" отметился дублем

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"Верона" и "Торино" забили шесть голов на двоих. Экс-игрок "Зенита" отметился дублем

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Верона" и "Торино" сыграли вничью со счетом 3:3. Дублем в составе туринцев отметился Кристиан Ансальди, который ранее выступал в России за "Рубин" и "Зенит". Еще один гол на счету Алекса Беренгера. За "Верону" отличились Джампаоло Паццини, Валерио Верре и Мариуш Степиньски.

"Верона" – "Торино" - 3:3 (0:1)
Голы: Ансальди, 36 - 0:1, Беренгер, 54 - 0:2, Ансальди, 61 - 0:3, Паццини, 69 (с пенальти) - 1:3, Верре, 76 - 2:3, Степиньски, 84 - 3:3

"Торино": Сиригу, Ансальди, Бремер, Нкулу, Айна, Беренгер (Белотти, 73), Ринкон, Верди (Лукич, 78), Базелли, Иццо, Дзадза.

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