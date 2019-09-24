"Верона" и "Удинезе" победителя не выявили
В рамках 5-го тура итальянской Серии А "Верона" сыграла вничью с "Удинезе".
Теперь "Верона" занимает 13-е место, а "Удинезе" - 15-е.
"Верона" - "Удинезе" 0:0
"Верона": Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Давидович, Фараони, Амрабат, Лазович (Витале, 83), Дзакканьи (Верре, 61), Велозу, Пессина, Ди Кармине (Стемпиньски, 29).
"Удинезе": Муссо, Самир, Трост-Эконг, Родриго Бекао, Ларсен, Мандрагора, Фофана, Сема (Опоку, 78), Яяло, Барак (Уолас, 70), Лазанья (Окака Чука, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|5
|13
|2
|Интер Милан
|4
|12
|3
|Наполи
|4
|9
|4
|Рома
|4
|8
|5
|Лацио
|4
|7
|6
|Аталанта
|4
|7
|7
|Болонья
|4
|7
|8
|Сассуоло
|4
|6
|9
|Кальяри
|4
|6
|10
|Торино
|4
|6
|11
|Милан
|4
|6
|12
|Брешия
|5
|6
|13
|Хеллас Верона
|5
|5
|14
|Дженоа
|4
|4
|15
|Удинезе
|5
|4
|16
|Парма
|4
|3
|17
|СПАЛ
|4
|3
|18
|Лечче
|4
|3
|19
|Сампдория
|4
|3
|20
|Фиорентина
|4
|2