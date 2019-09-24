"Верона" и "Удинезе" победителя не выявили

В рамках 5-го тура итальянской Серии А "Верона" сыграла вничью с "Удинезе".

Теперь "Верона" занимает 13-е место, а "Удинезе" - 15-е.

"Верона" - "Удинезе" 0:0

"Верона": Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Давидович, Фараони, Амрабат, Лазович (Витале, 83), Дзакканьи (Верре, 61), Велозу, Пессина, Ди Кармине (Стемпиньски, 29).

"Удинезе": Муссо, Самир, Трост-Эконг, Родриго Бекао, Ларсен, Мандрагора, Фофана, Сема (Опоку, 78), Яяло, Барак (Уолас, 70), Лазанья (Окака Чука, 65).

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