"Верона" – "Кьево" - 1:0 (обзор)

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"Верона" – "Кьево" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура итальянской Серии А между "Вероной" и "Кьево".

Не пропустите: "Верона" взяла верх над "Кьево". | http://soccernews.ru

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16 Сассуоло 26 23
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