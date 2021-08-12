"Верона" купила хавбека "Манчестер Сити"

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"Верона" купила хавбека "Манчестер Сити"

Фото твиттер "Вероны"

"Верона" на своём официальном сайте объявила о трансфере полузащитника "Манчестер Сити" Ивана Илича.

Итальянский клуб заплатил за игрока 7,5 миллиона евро и заключил с ним пятилетний контракт.

При этом "горожане" сохранили за собой право первоочередного выкупа 20-летнего серба.

Илич не сыграл ни одного матча за первую команду "Сити". За "Верону" он выступал в прошлом сезоне на правах аренды и забил 3 гола в 30 матчах.

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