"Верона" на выезде обыграла СПАЛ в Серии А
СПАЛ проиграл "Вероне" в матче 18-го тура чемпионата Италии.
СПАЛ - "Верона" - 0:2 (0:1)
Голы: Паццини, 14 - 0:1, Стемпиньски, 85 - 0:2.
СПАЛ: Бериша, Томович, Ционек, Викари (Фелипе, 77), Игор, Куртич, Миссироли, Валоти, Стрефецца (Флоккари, 83), Палоски (Ди Франческо, 56), Петанья.
"Верона": Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Давидович, 90), Дзакканьи (Агьеманг-Баду, 80), Пессина, Паццини (Стемпиньски, 73).
"Верона" с 22 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А. СПАЛ с 12 очками располагается на 19 позиции.
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|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|17
|39
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11