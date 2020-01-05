"Верона" на выезде обыграла СПАЛ в Серии А

СПАЛ проиграл "Вероне" в матче 18-го тура чемпионата Италии.

СПАЛ - "Верона" - 0:2 (0:1)

Голы: Паццини, 14 - 0:1, Стемпиньски, 85 - 0:2.

СПАЛ: Бериша, Томович, Ционек, Викари (Фелипе, 77), Игор, Куртич, Миссироли, Валоти, Стрефецца (Флоккари, 83), Палоски (Ди Франческо, 56), Петанья.

"Верона": Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Давидович, 90), Дзакканьи (Агьеманг-Баду, 80), Пессина, Паццини (Стемпиньски, 73).

"Верона" с 22 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А. СПАЛ с 12 очками располагается на 19 позиции.

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