"Верона" нацелилась на защитника "Арсенала"

Защитник лондонского "Арсенала" Карл Дженкинсон может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в услугах 25-летнего англичанина заинтересована "Верона", которая по итогам прошлого сезона вернулась в элитный итальянский дивизион.

Контракт Дженкинсона с "Арсеналом" истекает летом 2018 года, поэтому "канониры" могут продать футболиста этим летом, чтобы не потерять его потом бесплатно.

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