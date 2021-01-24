"Верона" неожиданно обыграла "Наполи" в Серии А

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"Верона" неожиданно обыграла "Наполи" в Серии А

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Верона" на своем поле обыграла "Наполи" со счетом 3:1. На первой минуте счет открыл Ирвинг Лосано, но затем победу веронцам принесли голы Федерико Димарко, Антонина Барака и Маттиа Дзакканьи.

Благодаря победе "Верона" с 30 очками вышла на девятое место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" (34) остался на шестой позиции.

"Верона" Верона – "Наполи" Неаполь - 3:1 (1:1)
Голы: Лосано, 1 - 0:1, Димарко, 34 - 1:1, Барак, 62 - 2:1, Дзакканьи, 79 - 3:1

"Наполи": Мерет, Максимович, Ди Лоренцо, Кулибали, Хюсай, Бакайоко (Лоботка, 83), Зелиньски (Элмаз, 83), Лосано, Демме (Политано, 65), Инсинье (Мертенс, 60), Петанья (Осимхен, 65).

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