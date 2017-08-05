"Верона" объявила о переходе Касереса

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"Верона" объявила о переходе Касереса

Известный уругвайский защитник Мартин Касерес стал игроком "Вероны", сообщает официальный сайт клуба.

30-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с "мастифами" контракт до лета 2018 года.

Фото: Мартин Касерес - новичок "Вероны"

Стоит отметить, что последним клубом Касереса был "Саутгемптон", который он покинул в мае текущего года.

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