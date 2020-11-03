"Верона" обыграла "Беневенто" и догнала "Наполи" и "Интер"
"Верона" обыграла "Беневенто" в матче 6-го тура Серии А.
"Верона" - "Беневенто" - 3:1 (1:0)
Голы: Барак, 17 - 1:0, Лападула, 56 - 1:1, Барак, 63 - 2:1, Лазович, 77 - 3:1.
"Верона": Сильвестри, Димарко, Чеккерини (Гюнтер, 90+2), Эмпереур (Давидович, 46), Ловато (Маньяни, 46), Лазович, Дзакканьи, Барак (Колли, 90+3), Тамез, Илич, Калинич (Ди Кармине, 87).
"Беневенто": Монтипо, Глик, Кальдирола (Туя, 46), Летиция, Фулон, Ионицэ, Дабо, Скьяттарелла (Тельо, 75), Капрари, Инсинье (Импрота, 71), Лападула (Мончини, 75).
"Верона" поднялась на 7-е место, сравнявшись с "Наполи" и "Интером". "Беневенто" занимает 14-ю строчку.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17