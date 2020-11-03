"Верона" обыграла "Беневенто" и догнала "Наполи" и "Интер"

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"Верона" обыграла "Беневенто" и догнала "Наполи" и "Интер"

"Верона" обыграла "Беневенто" в матче 6-го тура Серии А.

"Верона" - "Беневенто" - 3:1 (1:0)

Голы: Барак, 17 - 1:0, Лападула, 56 - 1:1, Барак, 63 - 2:1, Лазович, 77 - 3:1.

"Верона": Сильвестри, Димарко, Чеккерини (Гюнтер, 90+2), Эмпереур (Давидович, 46), Ловато (Маньяни, 46), Лазович, Дзакканьи, Барак (Колли, 90+3), Тамез, Илич, Калинич (Ди Кармине, 87).

"Беневенто": Монтипо, Глик, Кальдирола (Туя, 46), Летиция, Фулон, Ионицэ, Дабо, Скьяттарелла (Тельо, 75), Капрари, Инсинье (Импрота, 71), Лападула (Мончини, 75).

"Верона" поднялась на 7-е место, сравнявшись с "Наполи" и "Интером". "Беневенто" занимает 14-ю строчку.

А еще: "Антальяспор" в домашнем матче проиграл "Фенербахче"| http://soccernews.ru
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