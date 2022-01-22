"Верона" обыграла "Болонью" в матче Серии А
Фото: инстаграм "Вероны"\Автор неизвестен
"Верона" на своем поле обыграла "Болонью" в матче 23-го тура итальянской Серии А.
"Верона" - "Болонья" - 2:1
Голы: Орсолини, 14 - 0:1, Капрари, 38 - 1:1, Калинич, 85 - 2:1.
"Верона" - Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер, Казале, Депаоли, Лазович, Бесса, Велозу (Тамез, 63), Барак, Илич (Калинич, 74), Капрари, Симеоне (Лазанья, 63).
"Болонья" - Скорупски, Хики, Медель, Бонифаци, Бинкс, Теате (Аннан, 66), Сориано, Сванберг, Домингес (Виньято, 66), Фальчинелли, Сансоне, Орсолини (Арнаутович, 78).
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