"Верона" обыграла "Специю" в Серии А

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"Верона" обыграла "Специю" в Серии АФото: инстаграм "Специи"/Автор неизвестен

"Специя" на своем поле уступила "Вероне" в матче 20-го тура итальянской Серии А.

"Специя" - "Верона" - 1:2

Голы: Капрари, 59 - 0:1, Капрари, 70 - 0:2, Эрлич, 85 - 1:2.

"Специя" - Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца (Антист, 71), Маджоре, Агудело, Стрелец (Верде, 51), Джаси.

"Верона" - Пандур, Чеккерини, Гюнтер, Казале, Тамез (Депаоли, 82), Лазович, Велозу, Илич, Капрари, Симеоне (Калинич, 71), Лазанья (Барак, 71).

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