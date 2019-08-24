"Верона" освободила место в заявке для игрока "Спартака"

Теги хеллас веронаспартак москвамаксим глушенков

"Верона" освободила место в заявке для игрока "Спартака"

"Верона" готовится к трансферу полузащитника московского "Спартака" Максима Глушенкова, сообщает итальянская пресса.

Для россиянина клуб освободил место в заявке, убрав одного из игроков, не имеющих гражданства ЕС.

Отмечается, что в аренду отправился хавбек из Буркина-Фасо Ива Батионо. Теперь "Верона" активизируется в переговорах со "Спартаком".

20-летний Глушенков присоединился к "красно-белым" прошлой зимой, за основную команду провёл 5 матчей.

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