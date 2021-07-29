"Верона" перехватила трансферную цель "Аталанты"

Фото: инстаграм Джанлуки Фработты/Автор неизвестен

Защитник туринского "Ювентуса" Джанлука Фработта перейдет в "Верону", сообщает Football Italia.

По сведениям источника, веронский клуб договорился об аренде футболиста до лета 2022 года. Фработтой интересовалась "Аталанта", но трансфер не состоялся.

В прошлом сезоне 22-летний Фработта провел за "Ювентус" 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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