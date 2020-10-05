"Верона" перехватила трансферную цель "Локомотива"

Нападающий мадридского "Атлетико" Никола Калинич продолжит карьеру в "Вероне".

По информации журналиста Николо Скиры, хорват решил присоединиться к "мастифам", поскольку команду возглавляет его соотечественник Иван Юрич.

"Верона" выиграла борьбу за 32-летнего футболиста у "Локомотива", "Торино" и "Бешикташа".

На каких условиях Калинич перейдёт в итальянский клуб, пока неизвестно. Его рыночная стоимость - 5,5 миллиона евро.

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