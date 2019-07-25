"Верона" подписала экс-защитника "Спартака" Боккетти
Бывший защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти стал игроком "Вероны", сообщает официальный сайт клуба.
32-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с "мастифами" контракт до лета 2021 года.
Боккетти выступал за "Спартак" с января 2013 года, сыграл 115 матчей и забил 5 голов. Сдавался в аренду "Милану".
Этим летом "красно-белые" расторгли контракт с итальянцем по обоюдному согласию сторон.
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