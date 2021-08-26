"Верона" подписала сына Диего Симеоне

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"Верона" подписала сына Диего СимеонеФото: инстаграм "Вероны"/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Кальяри" Джованни Симеоне стал футболистом "Вероны", сообщают пресс-службы обеих команд.

По информации СМИ, сделка оформлена в виде аренды, стоимость которой составляет один миллион евро, а по завершению сезона "Верона" будет иметь возможность выкупить футболиста за 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Симеоне забил 6 голов в 33 матчах за "Кальяри".

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