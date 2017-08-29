"Верона" подпишет корейского форварда "Барселоны"



Корейский нападающий "Барселоны" Ли Сын У близок к переходу в "Верону", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист в среду прибудет в Италию, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, форвард подпишет с веронцами двухлетний контракт.

19-летний Ли выступал за "Барселону В" с 2015 года, но провел за команду всего 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.

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