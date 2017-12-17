"Верона" разгромила "Милан"

Теги миланхеллас верона

"Верона" разгромила "Милан"В матче 17-го тура итальянской Серии А "Верона" на своем поле одержала разгромную победу над "Миланом".

"Верона" - "Милан" - 3:0

Голы: Караччьоло, 24 - 1:0, Кин, 55 - 2:0, Бесса, 77 - 3:0.

"Верона": Николас, Феррари, Караччьоло, Эрто, Касерес, Ромуло, Сукулини, Бухель, Верде, Валоти (Бесса, 22), Черчи (Кин, 32).

"Милан": Доннарумма, Калабриа, Бонуччи, Романьоли, Родригес (Кутроне, 46), Кессье, Монтоливо (Локателли, 71), Бонавентура, Сусо, Калинич (Силва, 57), Борини.

Удаление: Сусо, 90+1.

Напомним, вчера "Рома" обыграла "Кальяри". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов