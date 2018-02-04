"Верона" - "Рома" - 0:1 (обзор)

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"Верона" - "Рома" - 0:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 23-го тура итальянской Серии А, в котором "Рома" оказалась сильнее хозяев из "Вероны".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 23 60
2 Ювентус 23 59
3 Лацио 22 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Аталанта 23 36
8 Милан 23 35
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 23 31
12 Болонья 23 27
13 Кальяри 23 24
14 Кьево 23 22
15 Сассуоло 23 22
16 Дженоа 22 21
17 Кротоне 23 20
18 СПАЛ 23 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
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