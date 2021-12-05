"Верона" совершила суперкамбэк в матче с "Венецией" в Серии А
Фото: инстаграм "Вероны"/Автор неизвестен
В матче 16-го тура чемпионата Италии "Верона" на выезде обыграла "Венецию" со счетом 4:3, хотя после перерыва проигрывала с разницей в три мяча.
Победу хозяевам принесли дубль Джованни Симеоне, гол Джанлука Капрари и автогол Тома Анри. В составе хозяев забивали Пьетро Чеккарони, Домен Чрнигой и Тома Анри.
"Верона", набрав 23 очка, вышла на девятое место в турнирной таблице Серии А. "Венеция" с 15 очками осталась на 16-й позиции.
"Венеция" – "Верона" - 3:4 (3:0)
Голы: Чеккарони, 12 - 1:0, Чрнигой, 19 - 2:0, Анри, 27 - 3:0, Анри, 52 (автогол) - 3:1, Капрари, 65 (с пенальти) - 3:2, Симеоне, 67 - 3:3, Симеоне, 85 - 3:4
"Венеция": Ромеро, Маццокки (Эбуэхи, 66), Кальдара, Чеккарони, Молинаро, Вакка (Тессманн, 74), Чрнигой, Кийин (Бузио, 66), Араму (Свобода, 66), Анри, Окереке (Юнсен, 7).
"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини, Давидович, Казале (Маньяни, 30), Лазович, Велозу (Лазанья, 57), Тамез, Илич (Бесса, 79), Капрари, Симеоне.
Удаление: Чеккарони (62).
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