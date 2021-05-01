"Верона" упустила победу над "Специей"

Фото: twitter.com/hellasveronafc

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Верона" сыграла вничью со "Специей".

"Верона" - "Специя" 1:1

Голы: Сальседо, 46 - 1:0, Сапонара, 86 - 1:1

"Верона": Сильвестри, Давидович, Маньяни (Гюнтер, 77), Димарко, Фараони, Барак, Лазович, Стураро (Тамез, 46), Дзакканьи (Бесса, 60), Лазанья (Калинич, 60), Сальседо (Илич, 65).

"Специя": Проведель, Исмайли, Виньяли, Маркицца, Шабо, Эстевес, Риччи (Акампора, 83), Джаси (Сапонара, 83), Маджоре (Лео Сена, 66), Верде (Агудело, 67), Нзола.

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