"Верона" уступила "Сассуоло"
В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Верона" проиграла "Сассуоло".
Теперь "Сассуоло" занимает 13-е место, а "Верона" по-прежнему находится на 15-м.
"Верона" - "Сассуоло" 0:1
Гол: Джуричич, 50 - 0:1
"Верона": Сильвестри, Кумбула (Стемпиньски, 82), Гюнтер (Давидович, 55), Ррахмани, Фараони, Амрабат, Лазович, Дзакканьи, Пессина, Верре (Сальседо, 73), Ди Кармине.
"Сассуоло": Консильи, Романья, Толян, Марлон, Пелузо, Джуричич (Обианг, 62), Маньянелли, Бога (Капуто, 83), Данкан, Берарди, Дефрель (Мюльдюр, 79).
Предупреждения: Кумбула (9), Гюнтер (10), Романья (15), Верре (20), Дефрель (21), Пессина (35), Амрабат (40), Джуричич (59), Пелузо (60), Маньянелли (68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Парма
|8
|12
|9
|Фиорентина
|8
|12
|10
|Торино
|8
|10
|11
|Удинезе
|8
|10
|12
|Милан
|8
|10
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Хеллас Верона
|8
|9
|15
|Брешия
|7
|7
|16
|Лечче
|8
|7
|17
|Сассуоло
|7
|6
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|8
|5
|20
|Сампдория
|8
|4