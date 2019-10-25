"Верона" уступила "Сассуоло"

В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Верона" проиграла "Сассуоло".

Теперь "Сассуоло" занимает 13-е место, а "Верона" по-прежнему находится на 15-м.

"Верона" - "Сассуоло" 0:1

Гол: Джуричич, 50 - 0:1

"Верона": Сильвестри, Кумбула (Стемпиньски, 82), Гюнтер (Давидович, 55), Ррахмани, Фараони, Амрабат, Лазович, Дзакканьи, Пессина, Верре (Сальседо, 73), Ди Кармине.

"Сассуоло": Консильи, Романья, Толян, Марлон, Пелузо, Джуричич (Обианг, 62), Маньянелли, Бога (Капуто, 83), Данкан, Берарди, Дефрель (Мюльдюр, 79).

Предупреждения: Кумбула (9), Гюнтер (10), Романья (15), Верре (20), Дефрель (21), Пессина (35), Амрабат (40), Джуричич (59), Пелузо (60), Маньянелли (68).

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