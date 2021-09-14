"Верона" уволила главного тренера через три месяца после назначения

Теги хеллас веронаэусебио ди франческо

"Верона" уволила главного тренера через три месяца после назначения

Фото инстаграм Эусебио Ди Франческо

"Верона" на своём официальном сайте объявила об уходе Эусебио Ди Франческо с поста главного тренера.

52-летний специалист возглавлял команду с 7 июня. Его контракт был рассчитан до 2023 года.

"Верона" провалила старт сезона в Серии А, проиграв три первых матча с общим счётом 3:7.

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