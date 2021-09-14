"Верона" уволила главного тренера через три месяца после назначения

Фото инстаграм Эусебио Ди Франческо

"Верона" на своём официальном сайте объявила об уходе Эусебио Ди Франческо с поста главного тренера.

52-летний специалист возглавлял команду с 7 июня. Его контракт был рассчитан до 2023 года.

"Верона" провалила старт сезона в Серии А, проиграв три первых матча с общим счётом 3:7.

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