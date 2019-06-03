"Верона" вернулась в Серию А

"Верона" спустя год вернулась в элитный итальянский дивизион.

"Жёлто-синие" в ответном финальном матче плей-офф за выход в Серию А разгромили "Читаделлу" со счётом 3:0 и по сумме двух встреч заработали повышение в классе.

"Верона" - "Читаделла" - 3:0, первый матч - 0:2

Голы: Дзакканьи, 27 - 1:0, Ди Кармине, 69 - 2:0, Лариби, 83 - 3:0.

Напомним, что в позапрошлом сезоне "Верона" заняла 19-е место в Серии А.

Не пропустите: "Наполи" заинтересован в четырех футболистах "Реала". | http://soccernews.ru