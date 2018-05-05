"Верона" вылетела из Серии А

Определилась вторая команда, которая по итогам этого сезона вылетит из Серии А.

Вслед за безнадёжным аутсайдером "Беневенто" шансы сохранить прописку в высшем итальянском дивизионе потеряла "Верона", разгромно проигравшая "Милану".

Таким образом, "мастифы" задержались в Серии А только на один сезон. | http://soccernews.ru