"Верона" взяла верх над "Кьево"

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"Верона" взяла верх над "Кьево"

В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Верона" на своём поле минимально обыграла "Кьево" благодаря голу Антонио Караччоло.

"Верона" – "Кьево" - 1:0

Гол: Караччоло, 52 - 1:0.

"Верона": Николас, Караччоло, Феличоли (Ааронс, 86), Феррари, Вукович, Кальвано (Фоссати, 88), Фарес, Ридер Матос, Бюхель, Верде (Сукулини, 65), Петкович.

"Кьево": Соррентино, Дайнелли, Гобби, Каччаторе, Бани, Бирса (Стемпиньски, 87), Радованович, Хетемай (Пеллиссье, 62), Кастро, Меджорини (Джаккерини, 46), Инглезе.

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