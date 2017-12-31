"Верона" – "Ювентус" - 1:3 (обзор)

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"Верона" – "Ювентус" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура итальянской Серии А между "Вероной" и "Ювентусом".

Не пропустите: "Ювентус" обыграл "Верону" в последнем матче года. | http://soccernews.ru

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6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
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