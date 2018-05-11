Вероника Игнатьева - жена хавбека "Локомотива" Владислава Игнатьева
В своих интервью полузащитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев не раз упоминал свою супругу Веронику как одного из факторов своей успешной игры. Следовательно, очаровательная жена футболиста внесла и свой вклад в чемпионство "железнодорожников".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|29
|60
|2
|Спартак Москва
|29
|56
|3
|ЦСКА Москва
|29
|55
|4
|Краснодар
|29
|53
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|50
|6
|Уфа
|29
|40
|7
|Арсенал Тула
|29
|39
|8
|Ахмат
|29
|38
|9
|Динамо Москва
|29
|37
|10
|Урал
|29
|37
|11
|Рубин
|29
|37
|12
|Ростов
|29
|34
|13
|Амкар
|29
|34
|14
|Анжи
|29
|24
|15
|Тосно
|29
|24
|16
|СКА Хабаровск
|29
|13