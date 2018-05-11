Вероника Игнатьева - жена хавбека "Локомотива" Владислава Игнатьева

В своих интервью полузащитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев не раз упоминал свою супругу Веронику как одного из факторов своей успешной игры. Следовательно, очаровательная жена футболиста внесла и свой вклад в чемпионство "железнодорожников".

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