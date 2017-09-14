Веррати: "ПСЖ может выиграть Лигу Чемпионов"

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти считает, что его команда имеет хорошие шансы на победу в Лиге Чемпионов.

"Мы идеально стартовали в Лиге Чемпионов. Были крайне важно одержать победу в первом матче, на выезде, и забив там много голов. Эта победа придала нам еще больше уверенности. Наша задачу – выиграть Лигу Чемпионов. Если мы будем играть также и дальше, то сможем сделать это", - приводит слова Верратти La Gazzetta dello Sport.

Стоит отметить, что в межсезонье Верратти требовал продать его в "Барселону".

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