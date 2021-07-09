Верратти анонсировал переход Доннаруммы в ПСЖ

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти подтвердил, что в скором времени к парижанам присоединится его партнёр по сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

"Я счастлив, что Доннарумма будет моим партнером в ПСЖ, он нам очень поможет. Джиджи заслуживает того, чтобы оказаться в клубе с амбициями выиграть Лигу Чемпионов", - приводит слова Верратти твиттер Фабрицио Романо.

Напомним, что 22-летний Доннарумма перейдёт в ПСЖ из "Милана" на правах свободного агента.

Не пропустите: Стало известно, каким клубам отказал Рамос перед переходом в ПСЖ. | http://soccernews.ru