Верратти анонсировал переход Доннаруммы в ПСЖ
Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти подтвердил, что в скором времени к парижанам присоединится его партнёр по сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.
"Я счастлив, что Доннарумма будет моим партнером в ПСЖ, он нам очень поможет. Джиджи заслуживает того, чтобы оказаться в клубе с амбициями выиграть Лигу Чемпионов", - приводит слова Верратти твиттер Фабрицио Романо.
Напомним, что 22-летний Доннарумма перейдёт в ПСЖ из "Милана" на правах свободного агента.
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