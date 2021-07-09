Верратти анонсировал переход Доннаруммы в ПСЖ

Теги псжмарко верраттиджанлуиджи доннарумматрансферымилан

Верратти анонсировал переход Доннаруммы в ПСЖ

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти подтвердил, что в скором времени к парижанам присоединится его партнёр по сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

"Я счастлив, что Доннарумма будет моим партнером в ПСЖ, он нам очень поможет. Джиджи заслуживает того, чтобы оказаться в клубе с амбициями выиграть Лигу Чемпионов", - приводит слова Верратти твиттер Фабрицио Романо.

Напомним, что 22-летний Доннарумма перейдёт в ПСЖ из "Милана" на правах свободного агента.

Не пропустите: Стало известно, каким клубам отказал Рамос перед переходом в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов: "Меня не увольняли из сборной России"

Черчесов: "Меня не увольняли из сборной России"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов