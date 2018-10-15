Верратти: "Даже Месси не играет за сборную так, как в "Барселоне"

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти прокомментировал критику в свой адрес из-за его невнятного выступления в составе национальной команды своей страны.

" Разница в выступлениях за ПСЖ и национальную команду? Никто, начиная с Лионеля Месси, не играет в сборной так же, как в клубе. Я не понимаю этих претензий ", - приводит слова 25-летнего хавбека "скуадры аддзурры" Le 10 Sport.

Напомним, вчера сборная Италии минимально обыграла Польшу. | soccernews.ru