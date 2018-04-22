Верратти, Диарра и Ди Мария пропустят матч с "Бордо"

Полузащитники ПСЖ Марко Верратти, Лассана Диарра и Анхель Ди Мария не сыграют с "Бордо" в матче 34-го тура французской Лиги 1.

Как сообщает RMC Sport, вышеупомянутые футболисты имеют незначительные повреждения, поэтому тренерский штаб парижан решил поберечь их.

Напомним, что матч "Бордо" - ПСЖ состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

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