Верратти: "Эмери - отличный тренер, мы верим в него"
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти выразил поддержку главному тренеру команды Унаи Эмери.
Напомним, что СМИ активно сообщают о возможном увольнении специалиста.
"Мы не обсуждаем его будущее. Унаи отлично справляется. Когда он только пришёл, ему пришлось сложно. Важные игроки ушли, но я думаю, что при нём многое улучшилось.
Для меня он отличный тренер, мы верим в него. Чтобы добиться поставленных задач Эмери нужно поддержать", — сказал итальянец.
Читайте: Эмери рассказал, кто из игроков может покинуть ПСЖ | http://soccernews.ru
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|Нант
|17
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|Ренн
|17
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|Монпелье
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|8
|Ницца
|17
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|9
|ФК Кан
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|10
|Генгам
|17
|22
|11
|Амьен
|17
|21
|12
|Страсбур
|17
|21
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|Дижон
|17
|21
|14
|Бордо
|17
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|15
|Сент-Этьен
|17
|20
|16
|Тулуза
|17
|19
|17
|Труа
|17
|18
|18
|Лилль
|17
|18
|19
|Анжер
|17
|15
|20
|Метц
|17
|5