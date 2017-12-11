Верратти: "Эмери - отличный тренер, мы верим в него"

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Верратти: "Эмери - отличный тренер, мы верим в него"Полузащитник ПСЖ Марко Верратти выразил поддержку главному тренеру команды Унаи Эмери.

Напомним, что СМИ активно сообщают о возможном увольнении специалиста.

"Мы не обсуждаем его будущее. Унаи отлично справляется. Когда он только пришёл, ему пришлось сложно. Важные игроки ушли, но я думаю, что при нём многое улучшилось.

Для меня он отличный тренер, мы верим в него. Чтобы добиться поставленных задач Эмери нужно поддержать", — сказал итальянец. 

Читайте: Эмери рассказал, кто из игроков может покинуть ПСЖ  | http://soccernews.ru

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