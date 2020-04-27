Верратти: "Футболисты переходят в ПСЖ не из-за денег"
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти считает, что игроки выбирают парижский клуб не из-за финансовой выгоды, а в связи с амбициозностью проекта.
"Многие футболисты признаются мне, что хотят играть у нас. ПСЖ сейчас - один из 7-8 лучших клубов мира. Именно поэтому так много игроков стремятся попасть к нам. Некоторые говорят, что мы играем в ПСЖ из-за денег, но это не так. Если футболисту нужны только деньги, он отправляется в Китай. Если игрок выбирает ПСЖ, он выбирает проект, который однажды может принести титул Лиги Чемпионов", - цитирует итальянца Goal.com.
Сам Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года. По некоторым данным, его зарплата составляет 17 миллионов евро за сезон.
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|Страсбур
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|Бордо
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