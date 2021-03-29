Верратти и Флоренци получили травмы в сборной Италии
Фото: Твиттер @azzurri
Хавбеки сборной Италии Марко Верратти и Алессандро Флоренци покинули расположение национальной команды и не помогут ей в последнем матче мартовского блока квалификации на Чемпионат Мира 2022 против Литвы, Football Italia.
Причиной стали травмы, которые футболисты получили в расположении четырехкратных чемпионов мира. Как сообщает источник, у Верратти повреждение бедра, а Флоренци получил мышечную травму.
Оба игрока вернутся в расположение ПСЖ, где пройдут углубленное обследование.
Напомним, матч 3-го тура Группы С между Литвой и Италией состоится 31 марта в Вильнюсе.
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