Верратти и Курзава выбыли до конца сезона

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Верратти и Курзава выбыли до конца сезонаФото: инстаграм Верратти/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "ПСЖ", полузащитник Марко Верратти и защитник Левен Курзава получили травмы.

Итальянец пропустит 4-6 недель, а француз - месяц.

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