Верратти и Леонардо грозит наказание за слова после матча с "Нантом"

Фото: инстаграм Марко Верратти/Автор неизвестен

Итальянский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти и бразильский спортивный директор клуба Леонардо могут быть наказаны за свои высказывания после окончания матча 26-го тура чемпионата Франции с "Нантом" (1:3), сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, итальянец и бразилец раскритиковали действия арбитров. Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги может в ближайшее время рассмотреть слова представителей ПСЖ.

В нынешнем сезоне 29-летний Верратти провел за ПСЖ 22 матча, забил два гола и отдал один результативный пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: ПСЖ может создать дуэт Зидана с Венгером. | http://soccernews.ru