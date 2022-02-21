Верратти и Леонардо грозит наказание за слова после матча с "Нантом"
Фото: инстаграм Марко Верратти/Автор неизвестен
Итальянский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти и бразильский спортивный директор клуба Леонардо могут быть наказаны за свои высказывания после окончания матча 26-го тура чемпионата Франции с "Нантом" (1:3), сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, итальянец и бразилец раскритиковали действия арбитров. Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги может в ближайшее время рассмотреть слова представителей ПСЖ.
В нынешнем сезоне 29-летний Верратти провел за ПСЖ 22 матча, забил два гола и отдал один результативный пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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