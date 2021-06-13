Верратти имеет шансы сыграть против Швейцарии

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Верратти имеет шансы сыграть против ШвейцарииФото: инстаграм Верратти/Автор неизвестен

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, полузащитник сборной Италии Марко Верратти может войти в заявку на матч Евро против Швейцарии,

По информации источника, 12 июня футболист отыграл 20 минут в товарищеском матче против "Пескары" U19. Как отмечается, хавбек может сыграть в матче против Швейцарии.

Напомним, что первый матч Евро-2020 против Турции (3:0) Верратти пропустил из-за травмы колена, которую получил в "ПСЖ".

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