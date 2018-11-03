Верратти извинился за неподобающее поведение

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Верратти извинился за неподобающее поведение

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти извинился за неподобающее поведение.

В ночь с 30 на 31 октября полиция остановила автомобиль Вератти в Париже. Игрок был арестован за вождение в нетрезвом виде, но вскоре его отпустили.

"У меня был тяжёлый период, и этого следовало ожидать. Я допустил ошибку. Я принёс извинения уже на следующий день, потому что знал, что поступил неправильно, - цитирует Верратти Football Italia. - Думаю, я пока ещё молод и иногда могу совершать ошибки. Они помогают мне учиться и расти в будущем. 

Я хочу наверстать упущенное на поле, потому что знаю, что способен на это. Товарищи по команде простили меня, но я разочарован в себе. Я знаю, что должен поддерживать имидж клуба и болельщиков".

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