Верратти: "Кавани, Неймар и Мбаппе будут забивать еще больше"

Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти похвалил трио форвардов своей команды в лице Эдинсона Кавани, Неймара и Килиана Мбаппе.

" Это три очень разных и взаимодополняющих игрока. Они будут прогрессировать и дальше, потому что они играют вместе всего пять месяцев. Они - умные игроки. Они играют не для себя, а для команды. Неймар знает, что для победы ему нужен Кавани, Кавани знает, что ему нужен Мбаппе и так далее. Конечно, в дальнейшем они будут забивать еще больше ", - цитирует 25-летнего хавбека Onze Mondial.

Напомним, ПСЖ может заменить Эмери бывшим наставником "Барселоны". | soccernews.ru