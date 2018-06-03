Верратти может перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Верратти может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun.

По сведениям издания, в приглашении 25-летнего итальянца лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Стоит отметить, что на хавбека ПСЖ также претендует "Ювентус". Трансферная стоимость Верратти оценивается в 86 миллионов евро.

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