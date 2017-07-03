Верратти может продлить контракт с ПСЖ и остаться в клубе

Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти может остаться в своем клубе, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний хавбек, желающий перебраться в каталонскую "Барселону", не намерен вступать в войну с руководством парижан. Более того, если в течение текущей недели ясности по его возможному переезду в Испанию не наступит, он будет готов начать переговоры с ПСЖ по новому контракту.

Напомним, Верратти намерен в ближайшее время встретиться с президентом ПСЖ. | soccernews.ru