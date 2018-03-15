Верратти может вернуться в Италию

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может вернуться в Серию А, информируют итальянские СМИ.

Сообщается, что агент 25-летнего хавбека парижан Мино Райола активно подыскивает клуб, который был бы заинтересован в подписании его клиента. Ожидается, что одним из кандидатов на приобретение игрока может стать туринский "Ювентус", который ранее им уже интересовался.

В нынешнем сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 35 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ определился с трансферной стоимостью Верратти. | soccernews.ru