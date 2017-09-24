Верратти: "Мы не обыграли "Монпелье" не потому, что не было Неймара"
Хавбек ПСЖ Марко Верратти поделился мнением о матче против "Монпелье" (0:0).
"Все считают, что без Неймара мы уже не так сильны. "Барселона" не так сильна без Месси, а "Реал" - без Роналду, и это абсолютно нормально. Мы не обыграли "Монпелье" не потому, что не было Неймара. Возможно, без него мы не столь сильны, но у нас по-прежнему сильная команда, даже когда его нет на поле.
Это была тяжелая игра, нам не хватало свободных зон. Сегодня самым трудным оказалось забить. Мы не реализовали несколько голевых моментов. Когда прошло лишь 6 туров, бывает так, что играешь ниже своих возможностей. Мы сконцентрируемся и сыграем лучше в Лиге Чемпионов. Перед игрой против "Баварии" не испытываем никаких проблем. Сегодня мы выложились на сто процентов, но побеждать в каждом матче сложно" - приводит слова Верратти Canal +.
Смотрите также обзор матча "Монпелье" - ПСЖ. | http://soccernews.ru
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