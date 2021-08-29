Верратти надеется, что Мбаппе останется в ПСЖ

1 Теги реал мадридпсжкилиан мбаппемарко верратти

Верратти надеется, что Мбаппе останется в ПСЖФото: инстаграм Верратти/Автор неизвестен

Хавбек сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти выразил надежду на то, что форвард парижан Килиан Мбаппе останется в команде.

"В дни трансферного окна я всегда в стрессе. Конечно, мы всегда хотим, чтобы с нами оставались лучшие игроки. 

Килиан - один из сильнейших, и мы надеемся, что он останется с нами", - сказал Верратти перед матчем с "Реймсом".

Ранее сообщалось, что Мбаппе остался разочарован руководством парижского клуба из-за того, что те до сих пор не дали ответа мадридскому "Реалу" на предложение в размере 180 миллионов евро.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ну как у вас дэбилов это укладывается в головах?!"Меци - лучший" , "надеемся сильнейшие останутся с нами"и т.п.!Естественно,черепашка хочет свалить!Подписали главного эгоиста во вселенной,с бухты-барахты дали ему 60 млн в год, учитывая будущие вложения в его персональный гарем!Взаимоотношения нарушены в коллективе!Щас ещё гнум заразит всех своим плоскостопием и маразмом!Вылет из ЛЧ с крупным разгромом и унижением не за горами!Теперь и Икарди уйдёт...Мда...Alles Paris!

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